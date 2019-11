Curso gratuito aprofunda autoconhecimento para jovens adultos

O início da vida adulta pode ser cheio de inseguranças e dúvidas sobre o presente e o futuro. Para ajudar, a Fundação Estudar fornece um curso digital gratuito que promove o autoconhecimento como caminho para identificar valores e motivações para jovens.

O conteúdo compila, por exemplo, técnicas para serem utilizadas em momentos de tomadas de decisão, ou exercícios para melhorar competências socioemocionais, que trabalham aspectos como a liderança e a produtividade.

“O autoconhecimento oferece benefícios amplos, com impacto no curto e no longo prazo. No dia a dia, uma pessoa com essa habilidade, consegue aproveitar melhor suas competências e aceitar e trabalhar melhor seus pontos de desenvolvimento”, explica Tito Ferraz, supervisor de Produtos da Fundação Estudar.

O curso “Autoconhecimento Na Prática” é dividido em sete módulos, com duração entre 10h e 14h. Ele é recomendado para jovens universitários e formados há até três anos. Clique aqui para mais informações.