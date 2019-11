Carro devendo R$ 54 milhões em multas e impostos e apreendido em São Paulo

Um veículo com mais de R$ 54 milhões de débitos em multas de trânsito e sonegação de impostos foi apreendido na sexta-feira (29) em São Paulo. O carro, um Fiat Uno, tinha 3.177 infrações registradas e não pagava o licenciamento desde 2016.

O motorista foi parado por agentes do Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar, parte da divisão de apoio ao Detran-SP. Eles suspeitaram do veículo e consultaram o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), que mostrou as irregularidades.

O carro acabou guinchado e levado ao Pátio Presidente Wilson do Detran-SP, em Heliópolis, zona sul de São Paulo.

