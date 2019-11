Sarampo em São Paulo: sábado terá Dia D com vacinação em UBS e postos volantes

As UBS (Unidades Básicas de Saúde) da cidade de São Paulo estarão abertas em horário especial neste sábado (30) para o Dia D da campanha nacional de vacinação contra o sarampo.

Os atendimentos para imunização acontecem entre 8h e 17h. O foco da campanha é de pessoas entre 20 e 29 anos, mas nem todas que comparecerem ao posto médico serão vacinadas. Isso acontece porque a dose será aplicada apenas aos jovens adultos que não tiverem comprovante de vacinação ou que não tenham se imunizado completamente.

Veja também:

Jornalista com paralisia cerebral fala de seus sonhos em livro

Brasil tem 12,4 milhões de desempregados, diz IBGE

A recomendação é que pessoas nessa faixa etária tenham duas doses comprovadas da vacina tríplice viral – que atua também contra caxumba e rubéola. Essas doses devem ser aplicadas com mínimo de 30 dias de intervalo.

A Secretaria Municipal da Saúde informou também que montará postos volantes em diversos pontos da capital paulista com a vacina. Desde o início do ano, foram confirmados 7.032 casos de sarampo na cidade, com cinco mortes causadas pela doença.