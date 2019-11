Homem faz reféns em bar na Lapa, RJ; polícia negocia rendição

O Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar negocia a liberação de um grupo de pessoas que é mantido refém em um bar na Lapa, no Centro do Rio. A ocorrência começou por volta das 15h desta sexta-feira (29) quando um homem armado com uma faca e uma garrafa com, supostamente, gasolina fez seis pessoas reféns dentro do estabelecimento localizado na Rua do Resende.

Em entrevista exclusiva a BandNews FM, o porta-voz da PM, o coronel Mauro Fliess, informou que duas pessoas já foram liberadas. As vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, passaram por atendimento médico e serão entrevistadas por especialistas em busca de mais informações que tenham causado o episódio.

João Gomes da Silva, que é parente da proprietária do 'Bar da Preta', aguarda com o resto da família o desfecho do episódio. Segundo ele, um dos reféns soltos é um cozinheiro.

Segundo pessoas que passam pela região, o sequestrador se chama Danilo e seria um ambulante que mora na região. Ainda de acordo com testemunhas, ele teria tido uma briga com clientes do bar, por conta de mesas em sua calçada. Por conta da ação da PM, a Avenida Mem de Sá está fechada na altura da Rua do Resende. Há bloqueio a partir da Avenida República do Paraguai e também na altura da Av. Gomes Freire.