Previsão do Tempo: temperaturas aumentam neste sábado em SP

Com a chegada do fim de semana, as nuvens começam a dar espaço para o sol na cidade de São Paulo.

Neste sábado (30), as temperaturas aumentam levemente na capital. A máxima pode chegar até 26ºC com aberturas de sol.

No fim da tarde, entretanto, a nebulosidade aumenta. Chuvas podem cair sobre São Paulo, porém terão curta duração.

A mínima prevista para o dia é de 16ºC. A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, órgão de monitoramento metereológico da Prefeitura de São Paulo.