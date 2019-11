Natal já está brilhando em São Paulo

Ainda faltam algumas semanas para uma das épocas mais mágicas do ano, mas o clima natalino já está presente em diversos pontos da capital, trazendo o seu brilho de sempre. Neste página, o Metro Jornal te mostra locais pela cidade onde o Natal já chegou.

Foto: Cris Faga/Folhapress

1 – Árvore com projeções no Ibirapuera

O parque Ibirapuera (zona sul) ficará iluminado e em clima natalino a partir de amanhã, às 20h, com a inauguração da sua enorme árvore de Natal, que neste ano tem 43 metros de altura, 21 laços de veludo e uma grande estrela no topo. Os visitantes terão uma novidade, já que a árvore não terá nenhuma lâmpada de led e toda a iluminação será feita por projeções que partem de três pontos do parque. Além disso, um coral natalino fará apresentações em fins de semana, integrando a decoração e criando o conceito de “árvore viva”. A atração fica na avenida Pedro Álvares Cabral e é recomendado ir de transporte público ou deixar o carro nas redondezas e ir à pé. A região ganha interdições e o trânsito fica congestionado.

Fonte Iluminada e caravana

Os shows de luzes na fonte do parque também serão inaugurados amanhã. No espetáculo, serão exibidas imagens de Natal que “dançam” em sincronia com músicas. São três sessões diárias (às 20h, 20h30 e 21h), de 20 minutos cada. A caravana com caminhões iluminados também começará a circular nos finais de semana, terminando sempre às 20h no parque Ibirapuera.

Foto: divulgação/shopping morumbi

2 – Noite iluminada

Outra enorme árvore de Natal ilumina a noite no shopping Morumbi (zona sul). A estrutura de 35 metros conta com 1 milhão de lâmpadas de led e é um ótimo cenário para tirar selfies. Além disso, no atrium do shopping, foi montada uma “casa de duende”, onde é possível tirar fotos na sala de estar, quarto e até banheiro. A decoração fica montada até o dia 31 de dezembro.

Foto: divulgação/shopping villalobos

3 – Ao infinito e além

Mais uma diversão natalina, voltada para as crianças, está no shopping VillaLobos (zona oeste), onde a turma do Toy Story 4 toma conta com uma decoração que remete ao parque de diversões presente no próprio filme. Mas a atração principal fica no teto do shopping, com um Buzz Lightyear iluminado de sete metros. As decorações ficam até o dia 6 de janeiro e podem ser vistas no horário de visitação do shopping.

Foto: divulgação/crefisa

4 – No Reino do Papai Noel

E o “Reino do Papai Noel” toma conta da rua Canadá, entre os números 408 e 387 (próximo à avenida Brasil, na zona oeste), com atrações gratuitas, como mini-carrossel, piscina de bolinhas, escorregadores e até uma chuva de neve artificial. A atração vai até o dia 25 de dezembro. Hoje, o Papai Noel e seus ajudantes fazem um show a partir das 18h.