Brasil tem 12,4 milhões de desempregados, diz IBGE

O desemprego no Brasil caiu para 11,6% no trimestre encerrado em outubro. De acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira (29) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 12,4 milhões de pessoas estão sem emprego.

Esta foi a primeira queda na série trimestral móvel desde o trimestre encerrado em julho. Já a taxa de subutilização da força de trabalho – que soma desempregados aos subocupados (trabalham menos de 40 horas por semana que gostariam de trabalhar mais) e a força de trabalho potencial (gostariam de trabalhar mas não estavam) – ficou em 23,8%, cerca de um milhão de pessoas a menos que no trimestre móvel anterior – são 27,1 milhões nessas condições.

Já o número de trabalhadores sem carteira de trabalho assinada no setor privado atingiu um novo recorde na série histórica, com 11,9 milhões de pessoas. Os trabalhadores por conta própria também tiveram recorde, com 24,4 milhões de autônomos.

Com isso, de acordo com o IBGE, o contingente de ocupados chegou a 94,1 milhões – um aumento de 0,5%, com 470 mil novas pessoas trabalhando.