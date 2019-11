Homem morre após bater carro em árvore na avenida Brigadeiro Faria Lima

Um homem de 47 anos morreu após um acidente na avenida Brigadeiro Faria Lima na madrugada desta sexta-feira (29), em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), um carro colidiu com um poste na altura da rua Coropés, sentido Pinheiros.

A batida aconteceu por volta das 5h e, em alta velocidade, o veículo invadiu a ciclovia, derrubou um poste e bateu em uma árvore. O motorista estava sozinho no carro, não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia suspeita que um racha provocou a batida do carro.

A faixa da esquerda e o canteiro central chegaram a ser bloqueados, o que complicou o trânsito na região. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para prestar atendimento à vítima, mas o óbito foi constatado ainda no local do acidente.

