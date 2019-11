Falta de segurança na avenida do Estado assusta paulistanos

A falta de segurança na avenida do Estado assusta os paulistanos que passam pelo local todos os dias. Na última segunda-feira (25), por exemplo, por volta das 20h, um criminoso foi baleado próximo ao fura fila, na região do Parque Dom Pedro. Mas esse não foi um caso isolado.

Segundo Vania Morales, ouvinte da rádio Bandeirantes, os ladrões se aproveitam de semáforos no vermelho e do congestionamento para atacar. Ela afirma que observa quase que diariamente criminosos agirem perto da estação Ana Neri, que faz parte do Expresso Tiradentes, na zona leste.

Veja também:

Caso Marielle: Polícia vai reabrir investigação sobre patrimônio de Ronnie Lessa

Taxistas vão seguir cortejo que levará o corpo de Gugu Liberato até o cemitério

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que “o policiamento na região será reorientado” pelo batalhão responsável pela área.

Para ter uma ideia de como o local é um ponto crônico de assaltos na cidade de São Paulo, na última semana uma pessoa foi presa por roubo e um menor apreendido por furto. Além disso, nos nove primeiros meses deste ano, mais de mil e duzentos criminosos foram presos e encaminhados ao 8º DP (Distrito Policial), na Mooca.