Estupros aumentam em São Paulo; demais crimes diminuem

O número de estupros no estado de São Paulo aumentou 14,4% em outubro em comparação ao mesmo mês do ano passado. No décimo mês de 2018, foram registrados 1.141 boletins de ocorrência do crime, ante 1.306 em outubro de 2019. Os demais crimes registraram redução. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (29) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

O número de vítimas de homicídios no estado caiu de 264, em outubro de 2018, para 259 no mesmo mês em 2019. Com o resultado, a taxa dos últimos 12 meses (de novembro de 2018 a outubro de 2019) foi a menor já registrada desde 2001: 6,51 vítimas para cada grupo de 100 mil habitantes.

O número de latrocínios também caiu. Foram 18 vítimas de roubo seguido de morte em outubro de 2019 contra 28 vítimas no ano anterior. O resultado do indicador de latrocínios é o menor da série histórica, desde 2010.

Os roubos em geral caíram 2,7%, passando de 22.613 para 22.003, comparado-se o décimo mês de 2018 e 2019 – 610 casos a menos. Na modalidade furtos em geral, a redução foi de 3,8%, com o registro de 43.140 ocorrências no décimo mês de 2019, contra 44.841 em igual período do ano anterior.