Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta sexta, 29 de novembro

Após três recordes nominais seguidos, o dólar comercial fechou na quinta-feira (28) em queda de 1%, a R$ 4,2160 na venda.

O Banco Central voltou a intervir no mercado de câmbio logo no início da sessão, com a venda de US$ 1 bilhão à vista. O anúncio com antecedência da operação agradou ao mercado, por dar maior previsibilidade. Nas três ofertas líquidas de dólar à vista, na terça e quarta-feira, as ações foram informadas no decorrer do pregão.

Mas a queda da moeda só ganhou força após o governo revisar os dados da balança comercial de novembro. Segundo divulgado na quinta, a balança teve um superávit de US$ 2,7 bilhões, e não o déficit de US$ 1,099 bilhão como informado anteriormente.

Nas corretoras, o dólar era vendido, por volta das 19h, entre R$ 4,61 e R$ 4,69 no cartão pré-pago, segundo site Melhor Câmbio. Em espécie, a moeda estava cotada entre R$ 4,39 e R$ 4,47. METRO

