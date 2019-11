Varejo aposta em horário especial na Black Friday

Para atrair mais consumidores, grandes redes varejistas terão horário de funcionamento especial para a Black Friday, que começa oficialmente amanhã. Muitas ofertas também estão sendo antecipadas no comércio eletrônico e aplicativos.

Na sexta, as lojas do Carrefour funcionarão das 7h às 23h, duas horas a mais do que o normal. Quem optar por comprar online também poderá escolher entre receber em casa ou retirar na unidade de preferência.

Já o grupo Big decidiu abrir parte de suas unidades por 24 horas a partir de meia-noite, com fechamento apenas às 23h59 de amanhã. Já no Sam’s Club, 25 das lojas encerrarão o expediente apenas à meia-noite até sábado, dia 30.

No Pão de Açúcar, o horário de abertura amanhã será às 6h, com exceção das unidades em shoppings, que funcionam de acordo com o horário de cada estabelecimento. No Extra, as lojas que não funcionam 24 horas terão horário normal, mas a rede promete a partir das 20h de hoje uma virada de preços, com descontos válidos até amanhã.

Casas Bahia e Pontofrio iniciaram ontem as ofertas. As lojas das redes abrem com descontos hoje a partir das 8h, e amanhã, às 6h. As ofertas serão válidas também para o ecommerce e apps.

Já as Lojas Americanas funcionarão 24 horas a partir da 0h de sexta. Clientes que não encontrarem o produto desejado na loja física poderão acessar, na unidade, o site Americanas.com, com uma assistência especializada.

A expectativa é de que a Black Friday movimente R$ 3,67 bilhões no varejo, um aumento de 10,5% sobre 2018, segundo a CNC (Confederação Nacional do Comércio). Os shoppings esperam alta de 18%, mesma projeção feita pelo comércio eletrônico, segundo as associações dos dois setores.

DICAS

• Faça uma lista de produtos e estipule um limite de gasto

• Pesquise preços por meio de aplicativos e sites de comparação

• Produtos expostos nas vitrines devem apresentar o preço à vista e, se vendidos a prazo, o total a prazo, as taxas de juros mensal e anual, bem como o valor e número das parcelas

• Confira o prazo de entrega e a política de troca da empresa

• Nas compras online, é importante salvar todos os documentos que demonstrem a oferta e a confirmação do pedido

• Verifique se o preço será alterado no carrinho virtual ou se o valor do frete é muito mais alto que o habitual

• Cuidado com preços irresistíveis. Ofertas com preço muito reduzido costumam indicar fraude

• Evite clicar em links e ofertas recebidas por email ou redes sociais, fazendo sempre a consulta da página oficial da loja, de preferência digitando o endereço do site

• Verifique as formas de pagamento e desconfie quando existem poucas opções. Pessoas mal intencionadas aplicam golpes via emissão de boleto

• Consulte sites de reclamações dos consumidores sobre

as empresas