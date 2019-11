Procon-SP faz plantão para atender consumidores na Black Friday

Consumidores que tiverem dúvidas ou problemas poderão consultar especialistas do Procon-SP via site (procon.sp.gov.br) a partir das 8h desta sexta-feira e aplicativo em qualquer horário. O site e o app terão um canal específico para essas demandas, no espaço “faça sua reclamação”.

Os horários de orientação pelo telefone 151 serão das 8h de hoje às 2h de amanhã. O serviço retorna às 6h de sexta-feira vai até 22h.

O Procon-SP também começa a fiscalizar sites a partir das 20h de hoje até as 2h de sexta-feira. A fiscalização será retomada amanhã, das 7h até as 20h. Nas lojas físicas, a fiscalização será a partir das 20 horas de hoje e, amanhã, a partir de 7h, com especialistas de plantão.

Na Black Friday deste ano, as reclamações apresentadas pelos consumidores serão encaminhadas direto para os fornecedores, que terão dez dias para responder aos questionamentos.