Brasil tem expectativa de vida de 76,3 anos, segundo IBGE

Ao nascer, a expectativa de vida média do brasileiro subiu para 76,3 anos em 2018. O dado é do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e foi divulgado nesta quinta-feira (28) no DOU (Diário Oficial da União).

Em 2017, a expectativa de vida era de 76 anos – cerca de três meses a menos do que no ano passado. O levantamento completo será divulgado às 10h na pesquisa Tábua de Mortalidade 2018 – o DOU adiantou algumas informações básicas.

A nota será atualizada com mais informações, como a expectativa de vida em cada estado brasileiro, em breve.

Veja também:

Corpo de Gugu chega ao Brasil e vai para velório na Alesp

Procon-SP faz plantão para atender consumidores na Black Friday