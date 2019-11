VÍDEO: 'deep fake' mostra discurso preparado por Nixon caso astronautas morressem na Lua

Uma exposição preparada pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) explora o poder da tecnologia do 'deep fake' – conjunto de técnicas de edição de vídeo que permite sobrepor faces e movimentos falsos a partir de imagens pré-existentes.

Uma de suas peças mais chocantes simula um discurso enunciado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, caso a primeira viagem do homem à Lua desse errado.

O vídeo é uma montagem, e o discurso nunca foi ao ar – porém o texto foi, de fato, preparado pela equipe do então presidente.

Confira um trecho da peça "Para eventual desastre lunar":

Morte na Lua

Quando, na década de 60, astronautas Neil Armstrong e Edwin Aldrin preparavam-se para a primeira viagem lunar, todas os possíveis resultados foram estudados. As hipóteses de um acidente na Apollo 11 – mesmo um fatal –, ou da impossibilidade do retorno à Terra, não foram diferentes.

Antecipando uma possível fatalidade, o jornalista William Safire escreveu um discurso a ser lido no ar por Richard Nixon. O texto começa direcionado aos "colegas americanos":

"O destino quis que os homens que foram à Lua para explorá-la em paz, ficassem na lua para descansar em paz.

Estes corajosos homens, Neil Armstrong e Edwin Aldrin, sabem que não há esperanças de sua salvação. Mas eles também sabem que há esperança na humanidade por seu sacrifício.

Estes dois homens estão cedendo suas vidas para o mais nobre objetivo da humanidade: a busca pela verdade e pela compreensão.

Suas famílias e amigos sentirão sua falta; sua nação sentirá sua falta; a população mundial sentirá sua falta; a Mãe Terra, que ousou enviar dois de seus filhos para o desconhecido, sentirá sua falta.

Em sua busca, eles fizeram a população global sentir-se como uma só; em seu sacrifício, eles unem ainda mais a irmandade dos homens.

Na antiguidade, homens olharam para as estrelas e viram seus heróis nas constelações. Nos tempos modernos, fazemos o mesmo, mas nossos heróis são homens épicos, de carne e osso".

Deep fake

Membros do centro de estudos de Virtualidade Avançada no MIT, responsável pela exposição, comentaram sua motivação por trás do vídeo.

"É uma obra de arte, mas também educa sobre tecnologias de deep fake e os perigos da desinformação", diz Francesca Panetta, co-diretora da exposição. "Nos últimos 40 anos surgiram diversas teorias da conspiração [sobre a viagem do homem à Lua] que fizeram uso de diferentes formas de desinformação, desde livros até falsos documentários".

"O que estamos tentando mostrar é como as tecnologias atuais poderiam ser usadas para elevar estas teorias da conspiração a outros níveis", conclui.

O vídeo está em exibição atualmente no Festival de Cinema de Amsterdam, na Holanda. Ele é acompanhado por uma instalação que imita uma sala de estar comum nos EUA da década de 60 – incluindo uma televisão direto de 1966.