Chuva em São Paulo: bombeiros recebem quase 120 chamados de queda de árvore

O Corpo de Bombeiros já recebeu 118 chamados de quedas de árvores desde a tarde de quarta-feira (27). Combinada com rajadas de vento, uma forte chuva desabou sobre a capital e a Grande São Paulo.

Na manhã desta quinta (28), bombeiros trabalhavam na remoção de uma árvore de 20 metros de altura na rua Flórida, no bairro do Brooklin, zona sul de São Paulo. Os galhos atingiram um carro que estava estacionado no local. Ninguém ficou ferido.

Além das árvores, a região registrou ao menos 20 pontos de alagamentos e dois desabamentos, que não deixaram feridos graves. Em Cotia, na região metropolitana, a chuva arrancou telhas e tijolos de uma residência. Os escombros caíram no quarto de um bebê, que se machucou de forma leve e foi socorrido pelos familiares antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros. Em Osasco, também na região metropolitana, um muro caiu sobre um carro.

Em algumas regiões da cidade de São Paulo a quinta já começou com chuvas fracas e termômetros na casa dos 19ºC, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão municipal. O clima foi provocado pela passagem de uma frente fria.

A massa de ar deve abandonar a capital ainda nesta quinta. A mínima será de 18ºC e a máxima, de 22ºC – com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas durante a manhã e no período da tarde.