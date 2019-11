Casal é detido com R$ 4 milhões em esmeraldas na Dutra

Um casal foi detido enquanto transportava R$ 4 milhões em esmeraldas em um carro na rodovia Presidente Dutra, na tarde de quarta-feira (27). Eles foram parados por uma blitz da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na altura do km 204, na Grande São Paulo.

O carro seguia no sentido do Rio de Janeiro. Segundo a PRF, o homem que dirigia o veículo demonstrou nervosismo durante a verificação de documentos, o que levou os agentes a vistoriarem o porta-malas. As pedras preciosas estavam guardadas em uma mochila, divididas em pacotes plásticos. O casal afirmou que as esmeraldas haviam sido obtidas em Belo Horizonte (MG) e não possuíam valor comercial. O destino, de acordo com o casal, seria a cidade de Arujá, onde as pedras seriam lapidadas.

Para sustentar o argumento, o motorista mostrou uma nota fiscal no celular de sua esposa, no valor de R$ 500 mil. A PRF optou por apreender o material e levar o casal para a sede da Polícia Federal na Lapa, zona oeste de São Paulo.

As esmeraldas estão sendo periciadas para confirmar a autenticidade e a polícia busca a origem e o destino das pedras – na nota fiscal apresentada, foi constatado um endereço no Tocantins.