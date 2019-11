Black Friday sem pegadinha: Veja sites que monitoram os preços em tempo real

Sua lista de compras para a Black Friday está pronta, mas você deixou para ver os preços em cima da hora? Não é o ideal, mas dá para escapar das armadilhas de outras maneiras.

Alguns sites vão passar o dia monitorando as promoções, ajudando a checar se são reais ou não. Já para quem vai aproveitar os descontos do varejo físico, o jeito é ir de loja em loja.

“Vale a pena comparar os preços entre duas ou mais lojas, de diferentes redes. A partir disso, você já tem uma noção do preço médio daquele produto e se o desconto é verdadeiro”, diz Felipe Paniago, diretor de operações do Reclame Aqui.

Outra dica é ficar atento ao que os outros estão dizendo sobre aquele produto que você quer comprar. De acordo com uma pesquisa da Yourviews, feita com 4 milhões de consumidores, 37% deles sempre checam a seção de comentários e 92% dizem confiar no que é publicado por lá. Claro, é preciso levar em consideração que nem todo produto agrada a todos, vale filtrar os comentários.

Monitore o comportamento das ofertas e aproveite os descontos verdadeiros!

Blackfriday.com.br

O site oficial do evento no Brasil disponibiliza uma ferramenta para evitar mudanças de preço dos produtos anunciados. Ele também permite que você se cadastre para receber emails com as melhores ofertas antes de serem publicadas.

Buscapé

No Buscapé, você encontra informações disponíveis em gráficos sobre a variação dos preços, além de avaliações de consumidores. O site também tem a opção de comparar o valor do item em quantas lojas o consumidor quiser, além de conferir a reputação desses vendedores.

Bondfaro

Pelo Bondfaro, dá para pesquisar os valores dos últimos seis meses do produto desejado. Além disso, é possível ter acesso a uma ficha técnica do item.

JáCotei

O JáCotei também disponibiliza um histórico dos preços do semestre, em forma de gráfico. O site também permite que se crie um alerta para avisar quando o produto chegar no valor desejado. Além disso, ele vai exibir um selo para os descontos que forem realmente menor que os preços dos últimos seis meses.

Zoom

Este site guarda os históricos dos preços de produtos, permitindo que se verifiquem quais produtos estão com descontos reais e significativos. Esses itens recebem um selo de confiabilidade. Também é possível pesquisar todas as ofertas de forma simultânea, sem precisar entrar nas páginas de cada loja.