Black Friday está repleta de promoções de livros; saiba como aproveitar

Para quem gosta de ler, atenção! Além das livrarias online, as lojas físicas também estão em promoção e muitas delas estendem as ofertas até o fim do mês. Isso porque, em escala nacional, o período é ainda melhor para o mercado editorial que o próprio Natal, a única data comemorativa que ultrapassa a Black Friday em força de vendas no balanço geral.

“O interessante é que boa parte dos sites também disponibiliza frete grátis”, diz o book advisor Eduardo Vilella. Ele orienta os leitores a ficarem de olhos em alguns preços específicos para aproveitar melhor os descontos oferecidos na Black Friday.

CONFIRA TUDO SOBRE A BLACK FRIDAY 2019:

Livros acadêmicos/didáticos

Essa é a hora para os estudantes aproveitarem: universitários na graduação ou na pós sabem que obras acadêmicas não são baratas. Pais e mães com filhos em idade escolar também conseguem encontrar livros didáticos com valores menores.

“Livros didáticos e obras universitárias recebem descontos que variam entre 15% a 30%. Assim, pais e estudantes atentos podem solicitar a lista de livros do próximo ano para aproveitar o período e comprar essas obras com bons descontos.”

Best-sellers

Os best-sellers – aqueles livros que estão na boca da galera e ficam sempre nas listas de mais vendidos – estão entre os que mais recebem descontos também. As ofertas variam entre outras categorias, incluindo lançamentos.

“O desconto médio para novidades e livros tanto de ficção, quanto de autoajuda, biografias, negócios e outras áreas de interesse geral varia entre 30% a 50%. Best-sellers e livros clássicos podem receber descontos acima de 50%, então fique atento.”

E-books

Quem aderiu aos livros digitais já conta com preços mais acessíveis. Na Black Friday, ainda recebe os melhores descontos.

“Se você gosta de ler e-books, a Black Friday é o seu momento. A loja Kindle-Amazon, por exemplo, vende e-books com descontos que podem chegar a 90%. Aproveite e já defina quais títulos você lerá ao longo do próximo semestre.”