Milhas, cupons, ‘cashback’: como recuperar parte dos gastos na Black Friday

Você pretende comprar na Black Friday? Que tal obter descontos ainda maiores? Ou então ganhar dinheiro enquanto compra? Conheça formas de aproveitar ainda

mais esta data.

Cashback

Você sabia que dá para ganhar dinheiro comprando? Com o cashback, é possível recuperar parte do dinheiro gasto em determinados produtos ou serviços.

Funciona assim: você se cadastra em uma plataforma de cashback e faz a compra normalmente. Após a confirmação de pagamento, o site vai acumulando os valores que retornarem, até que você faça a transferência do dinheiro para sua conta bancária.

• Méliuz

Esta é a maior empresa de cashback do Brasil: conta com mais de 1,6 mil lojas parceiras – incluindo supermercados e farmácias. O cashback acontece quando você visita uma loja parceira utilizando um link específico fornecido pelo Méliuz, ativando o serviço.

Para pegar o dinheiro de volta, além da transferência bancária também é possível usar o valor em novas compras em lojas físicas. É preciso ter pelo menos R$ 20 de saldo para conseguir recuperar.

• PicPay

No PicPay, você vai até o perfil da loja e faz o pagamento – mesmo que não esteja lá. Outra possibilidade é carregar o Bilhete Único pela plataforma, que permite pagamentos via cartão de crédito.

Ele também funciona quase como uma rede social de pagamentos: dá para enviar dinheiro a um amigo ou receber de outras pessoas. O cashback acontece a partir do momento que você faz algum pagamento usando o app. O valor é acumulado para você gastar com outros produtos, transferir para alguém e pagar boletos.

• Ame Digital

Esta plataforma é uma conta digital exclusiva para pagar compras em lojas parceiras que façam cashback. Dá para pagar suas compras usando o saldo no aplicativo, um cartão cadastrado ou mesmo a combinação dessas duas formas de pagamento. Mas fique atento, porque nem todos os produtos garantem dinheiro

de volta.

Outra dica é que com o app também é possível fazer transferências bancárias usando QR Code, evitando as taxas de TED e DOC.

• Beblue

O Beblue é o diferentão dessa lista: ele só vale para lojas físicas. É preciso se cadastrar no app e consultar a lista de lojas parceiras. Depois, é só informar o CPF registrado no final da compra, para garantir que o retorno caia na sua conta.

Para transferir para uma conta bancária, é preciso um mínimo de R$ 20 – mas dá para ganhar R$ 5 a cada amigo convidado.

Cupons

Ok, você é do time que prefere um desconto mais palpável e quer que ele seja ainda maior durante a Black Friday? Alguns sites possibilitam a busca por cupons em grandes redes do varejo – e alguns deles prometem cupons exclusivos para a Black Friday.

Os cupons funcionam a partir de códigos que você recebe, para copiar e colar no carrinho de compras. Depois disso, um desconto é aplicado automaticamente, reduzindo ainda mais o preço do produto.

• Busca Descontos

Os cupons de desconto já aparecem na página principal do Busca Descontos. Para conseguir o código é preciso se inscrever no site. Também dá para cadastrar o email, para receber ofertas e novos cupons.

• Cupom Válido

No Cupom Válido, dá para ganhar códigos de desconto de mais de 500 lojas diferentes – inclusive gigantes como Submarino, Amazon e Americanas. Também é preciso se inscrever na plataforma antes de ter acesso aos cupons.

• Cuponation

O Cuponation promete ofertas exclusivas para esta Black Friday. Eles oferecem cupons para diversos segmentos, passando por marcas como Rappi e Sephora.

• Pelando

Esta plataforma conta com uma seção exclusiva para as promoções mais absurdas. Além dos cupons de desconto, o Pelando também se destaca por ser um rastreador de promoções, que permite que você receba alertas de novas promoções via email ou WhatsApp.

Outros:

• Cuponeria

• Cuponomia

• Ganhe de Volta

• Meu Cupom

• Pega Desconto

Milhagem

Os programas de milhagem funcionam de forma parecida com o cashback, mas são mais específicos para viagens. Você se cadastra e começa a acumular pontos a partir de gastos no cartão de crédito ou de compras feitas em lojas parceiras. Depois, você troca esses pontos por um pacote de viagem – ou mesmo crédito para outros tipos de compras.

Então, se o seu lance na Black Friday é colocar o pé na estrada, confira nossas dicas na página 10, mas não antes de fechar um pacote, lembre-se destes programas de milhagem.

• Tudo Azul

No programa da Azul, os pontos são válidos por até dois anos. As companhias aéreas que aceitam esse programa são TAP, Copa Airlines e United Airlines.

• Smiles

Já a Smiles conta com o maior prazo de validade para as milhas. No prazo de três anos, você pode voar por 26 companhias diferentes, dentre elas Airfrance, Delta e Qatar Airways.

• Livelo

Esta plataforma foi criada pelo Bradesco e Banco do Brasil e o grande diferencial dela é a quantidade de companhias aéreas, totalizando 150 empresas, da Latam a American Airlines.