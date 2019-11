Black Friday tem ofertas para comprar imóvel; negócio requer maior cuidado

Para quem está em busca de um imóvel, pode ser uma oportunidade. O setor imobiliário também aproveita a Black Friday para lançar promoções, seja para compra ou aluguel de imóveis, e não apenas para grandes empreendimentos.

No caso da MRV, construtora e incorporadora brasileira de imóveis populares, os descontos são direcionados a quem tem renda de até R$ 3 mil mensais. Nas moradias prontas, a oferta inclui desde a isenção da taxa de condomínio por um ano até a documentação gratuita – como o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e o registro do imóvel isentos.

A imobiliária Lello também participa da Black Friday, ofertando imóveis residenciais e comerciais para venda com descontos de até 25%.

E, claro, por se tratar de um grande investimento, é importante redobrar os cuidados para a compra. Uma recomendação do Procon para quem pretende adquirir um imóvel é procurar por síndicos ou moradores de empreendimentos da construtora responsável para se certificar da qualidade antes de fechar o negócio. Além disso, outra recomendação da entidade é guardar o material de divulgação, como panfletos e anúncios, para garantir que as ofertas sejam cumpridas na negociação.

E vale também ressaltar que não é necessário fazer tudo às pressas para finalizar a compra na data. Nesse caso, o consumidor pode assinar uma intenção de compra para garantir a oferta e ainda ter tempo para checar a documentação antes de finalizar a compra.

Em qual perfil você se enquadra?

1- Tem 50% do valor do imóvel (incluindo FGTS)

Nesse caso, o mais recomendado é o financiamento imobiliário. Afinal, você tem um poder maior de negociação, já que o proprietário pode receber do banco à vista. Além disso, com o FGTS você poderá quitar o imóvel em um tempo menor e conseguir prestações mais baixas. Agora é hora de pesquisar para saber qual banco oferece as melhores taxas.

2- Tem dinheiro guardado para investir

Com dinheiro reservado para a compra, o ideal é buscar por imóveis que ofereçam um desconto maior, na faixa dos 50%. Aproveite para intensificar a pesquisa, mas não esqueça de verificar se o imóvel escolhido tem dívidas, como condomínio e IPTU. Assim, você se certifica de que está fazendo um bom negócio.

3- Não tem dinheiro nem pressa e é organizado

Você pode guardar dinheiro e esperar a Black Friday de 2020. No entanto, em vez de deixar suas economias na poupança, pode investir em títulos públicos ou CDBs para fazer seu dinheiro render enquanto aguarda.

4- Não tem dinheiro nem pressa, mas não consegue poupar

O consórcio pode ser a melhor opção para o seu perfil. E isso porque ele funciona como uma espécie de poupança obrigatória, onde é possível fazer pagamentos mensais. Mas é importante ressaltar que, nesse caso, o valor do imóvel pode sofrer alteração do momento da compra até a contemplação de fato.