Além de eletrônicos e eletrodomésticos, a Black Friday também é um bom momento para quem está procurando por um carro.

As grandes concessionárias oferecem, além dos descontos, condições facilitadas na aquisição dos bens e isenção de taxas. O engenheiro mecânico Denis Marum deu algumas dicas para quem vai aproveitar o momento para começar 2020 sob rodas novas. Confira!

CONFIRA TUDO SOBRE A BLACK FRIDAY 2019:

Black Friday: Entenda quais são seus direitos em casos de troca ou devolução

Veio pra ficar! Black Friday no Brasil em números

Milhas, cupons, ‘cashback’: como recuperar parte dos gastos na Black Friday

Black Friday: lojas físicas alcançam o patamar de vendas do e-commerce

Saiba como aproveitar a Black Friday para viagens mais baratas

Black Friday sem pegadinha: Veja sites que monitoram os preços em tempo real

Black Friday também tem pacotes de viagem mais baratos; aprenda a achar os melhores

Black Friday está repleta de promoções de livros; saiba como aproveitar

Black Friday tem ofertas para comprar imóvel; negócio requer maior cuidado

Black Friday é boa oportunidade para quem quer comprar carro; veja dicas

Black Friday: O que você precisa saber antes de começar a comprar

Pesquise, pesquise, pesquise

Faça uma boa pesquisa na internet sobre o veículo que te interessa. Seu vizinho pode ser um cara legal, mas a satisfação ou insatisfação dele, em relação a determinado modelo, tem pouco respaldo estatístico. Para ter uma boa avaliação de um carro ou moto ou de uma marca é preciso muita pesquisa. Não procure pessoas que fala apenas o que você quer ouvir, este é um bom exercício para evitar problemas futuros.

Desconfie do preço

O preço pode ser uma arapuca. Principalmente na internet, desconfie de ofertas muito atraentes, nem sempre o melhor negócio é o mais barato, o veículo não é investimento, mas é patrimônio, você tem que ter um carro ou moto bem aceito pelo mercado, caso precise de dinheiro.

Manual, sim!

Cuidado com carros sem o manual do proprietário. No manual está documentado toda a manutenção, carro cuidado é um ótimo indício de um bom negócio. Além da manutenção, é possível ter uma ideia se a quilometragem está proporcional nas datas das revisões. Procure no porta-luvas por notas fiscais de serviços realizados, como trocas de óleo, freios, pneus, etc. Estes são bons sinais de que o carro é bem cuidado.

Olho na quilometragem

Usados com mais de cem mil quilômetros exige a avaliação de um mecânico. É difícil achar um veículo a venda com alta quilometragem que não precise de reparos. Levar para uma vistoria no seu mecânico de confiança é fundamental para não comprar um motor ruim. Aproveite e discuta o preço em ele, para negociar valores com o vendedor.

Fique frio

Segure a emoção e faça negócio do tamanho do seu bolso. Pode ter a certeza que o vendedor vai te oferecer mais do que você precisa, evite acessórios que você pouco utilizará, como teto solar. Dê preferência para itens de segurança como air bags e freios abs, por exemplo.