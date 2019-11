Previsão do Tempo: frio retorna a São Paulo nesta quinta, com máxima de 22º

A chegada de uma frente fria volta a derrubar temperaturas na capital paulista. Na quinta-feira (28), o dia tem previsão de chuva desde manhã até a noite, além de máximas bastante reduzidas.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, órgão de monitoramento meteorológico da Prefeitura de São Paulo. Seguindo chuvas fortes que atingem a Grande São Paulo na noite de quarta-feira, a manhã já começa nublada, com chances de precipitação.

A tarde segue da mesma forma, e as chances de chuva são reduzidas ao longo do dia. A noite termina com apenas chuviscos na capital.

As temperaturas tem pouca variação, porém o calor dos últimos dias não estará presente amanhã. O CGE prevê mínima de 16ºC, com máxima de 22ºC.