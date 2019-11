Policial militar de folga é baleado durante assalto no Ipiranga

Um policial militar fora do serviço ficou ferido após ser baleado por criminosos na noite de terça-feira (26). Ele havia acabado de descer do carro com sua namorada no Ipiranga, zona sul de São Paulo, quando foi surpreendido por quatro homens armados.

De acordo com a polícia, os suspeitos chegaram em outro veículo e atiraram na vítima quando perceberam que ele era policial. Ao menos 11 disparos foram feitos e três deles atingiram as pernas do militar.

A mulher não ficou ferida. Um vizinho resgatou o homem e o levou para o Hospital do Ipiranga. Ele passou por uma cirurgia, mas não há informações sobre o seu estado de saúde.

Os quatro bandidos fugiram com a arma do policial, mas imagens de uma câmera de segurança ajudaram a localizar o carro, que estava na favela de Heliópolis, zona sul de São Paulo. O local foi isolado e a polícia investiga se o crime foi premeditado ou ao acaso.