Polícia prende quadrilha que aplicava golpes em idosos em agências bancárias

A polícia prendeu nesta quarta-feira (27) uma quadrilha que aplicava golpes em idosos em agências bancárias em todo o país. Os bandidos se apresentavam como funcionários e pegavam informações para acesso às contas das vítimas.

Oito pessoas já foram detidas na capital, Guarulhos, São Bernardo e Atibaia, no interior de São Paulo. De acordo com as investigações, pelo menos R$ 3 milhões foram sacados irregularmente.

Um homem chamado Maurício Pereira Ramos é apontado como chefe do bando. Ele tentava fugir para Santa Catarina na madrugada desta quarta quando recebeu voz de prisão na pista do aeroporto de Cumbica.

