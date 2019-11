Marielle Franco deve ganhar praça com seu nome em São Paulo

A Câmara Municipal da cidade de São Paulo aprovou nesta semana um projeto de lei que nomeia uma praça na Brasilândia, Zona Norte da capital, em homenagem à Marielle Franco.

Marielle foi vereadora pelo PSOL na cidade do Rio de Janeiro, lutou por causas como igualdade de gênero e educação, e foi a quinta mais votada nas eleições de 2016.

Antes de concluir seu primeiro mandato, porém, a carioca foi assassinada a tiros dentro do carro onde estava com seu motorista, Anderson Gomes. Anderson também foi morto na noite de 14 de março de 2018. O crime ainda está sob investigação, com dois suspeitos já detidos: Élcio de Queiroz e Ronnie Lessa.

O projeto de lei foi submetido à votação na Câmara de SP, e obteve maioria para avançar na tramitação. O próximo passo é a sanção pelo prefeito Bruno Covas (PSDB).

Caso passe, uma praça atualmente sem nome, localizada na rua Padre Achilles Silvestre, será batizada de "Praça Marielle Franco". Apoiaram a proposta membros de diversas legendas, como o DEM, Cidadania, PL, PTB, PODE, PP, PV, MDB, Republicanos, PSDB e o próprio PSOL.