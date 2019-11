Programa vai trocar garrafas plásticas por ração em Santo André

A Prefeitura de Santo André lançará neste domingo (1º), no parque Central, um programa que permitirá que moradores da cidade troquem garrafas plásticas por ração para cachorros ou gatos.

O programa Moeda Pet deverá funcionar de forma semelhante ao Moeda Verde – iniciativa criada em 2017 pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), que permite que moradores troquem 5 kg de resíduos recicláveis por 1 kg de alimentos frescos.

A diferença deste programa é que as pessoas receberão 1 kg de ração animal ao entregarem, no ponto de troca do parque, 1 kg de garrafas pet, o que, segundo a prefeitura, representa 20 unidades de dois litros ou 26 de um litro.

Veja também:

Pais reclamam de merenda servida para alunos de escolas municipais em Cubatão

Policial militar de folga é baleado durante assalto no Ipiranga

Um dos objetivos da ação, de acordo com a prefeitura, é retirar garrafas plásticas das ruas e encaminhá-las a cooperativas de reciclagem da cidade. O programa é realizado em parceria com a empresa Instinct Alimentos, que doará ao programa 150 kg de ração para cachorro e 50 kg para gato por evento.

Segundo a prefeitura, a parceria prevê um evento por mês, durante seis meses – podendo ser renovado por mais seis meses -, além da possibilidade de mais três encontros esporádicos. “As seis primeiras etapas acontecem no parque, junto com a feira de adoção”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Picarelli.

Feira de adoção

A prefeitura realiza uma feira de adoção de animais neste domingo (1º), das 10h às 15h, no parque Central, na rua José Bonifácio, s/n, na Vila Assunção. Para adotar, basta levar RG, CPF e comprovante de residência.