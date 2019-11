Engavetamento de caminhões complica trânsito no Rodoanel

Um engavetamento no Rodoanel complica a manhã do motorista que depende da rodovia para começar o dia na Grande São Paulo. O acidente, envolvendo quatro caminhões, ocorreu no km 10 da via, sentido Perus, pela pista interna.

Por causa do acidente, o trânsito flui somente pela faixa da esquerda. De acordo com a concessionária, pouco antes das 8h havia lentidão entre os km 18 e 16, no acesso para a rodovia Castello Branco, e entre os km 14 e 10, por causa do acidente.

Ainda não há informações sobre feridos – um dos caminhões já está no acostamento; os outros seguem na pista.

