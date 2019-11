Os trens da linha-8 da CPTM circulam com velocidade reduzida na tarde desta quarta-feira por causa da chuva que cai em São Paulo

As composições têm maior tempo de parada e andam com mais devagar entre as estações Barueri e Itapevi.

Também há relatos de movimentação mais lenta da Linha 15-Prata do Monotrilho.