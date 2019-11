Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta quarta, 27 de novembro

O dólar comercial encerrou o dia em alta de 0,59%, a R$ 4,239 na venda, o maior valor nominal desde a criação do Plano Real. Na máxima da sessão, a moeda norte-americana atingiu R$ 4,277.

Os investidores reagiram a declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, que indicou que o dólar alto veio para ficar. “É bom se acostumar com juros mais baixos por um bom tempo e com o câmbio mais alto por um bom tempo”, declarou na noite de segunda-feira, em Washington.

Para segurar a moeda, o Banco Central fez duas intervenções no mercado de câmbio, com leilões de dólar à vista. A autoridade monetária não divulgou o quanto foi vendido, apenas que cada leilão envolvia a venda de pelo menos US$ 1 bilhão.

“O mercado está testando o governo, observando até onde ele deixará o dólar valorizar em relação ao real sem fazer nenhuma intervenção. Hoje [ontem], já houve alguma resistência. O Banco Central agiu e fez um leilão à vista para segurar a alta”, disse William Teixeira, head de renda variável da Messem Investimentos.

Thiago Salomão, analista a Rico Investimentos, afirmou que alta do dólar não tem a ver com uma piora de percepção do Brasil. “O dólar mais forte faz sentido neste ‘novo Brasil’ de juros estruturalmente baixos, pois isso tira o interesse do investidor mais especulador”, disse.

O analista explicou que, antes, os investidores viam o Brasil como um país para fazer carry trade, que consiste em tomar recursos em países com juros baixos para, em seguida, aplicar em economias de taxas mais elevadas.

Teixeira disse ainda que contribuiu para a valorização de ontem a manifestação do Fed, o banco central norte-americano, de que está em compasso de espera, sem citar novas quedas de juros. “Para os próximos dias, imaginamos que [o dólar] deve ficar estável. Está nítido que o governo viu um limite para o câmbio nesse patamar.”

O dólar acumula alta de 5,75% em novembro. Outros fatores também vem pressionando o câmbio, como a frustração com o megaleilão do pré-sal, no dia 6, que atraiu menos recursos que o esperado, e a continuidade das tensões comerciais entre Estados Unidos e China.

No mercado de ações, o dia foi marcado por perdas. O Ibovespa fechou aos 107.059 pontos, com queda de 1,26%.

Casas de câmbio vendem moeda a R$ 4,71 no cartão pré-pago

O dólar também disparou ontem nas casas de câmbio. Nas compras no cartão pré-pago, a moeda era encontrada, por volta das 13h40, entre R$ 4,68 e R$ 4,71. Por volta das 19h20, os valores estavam entre R$ 4,65 e R$ 4,68, segundo levantamento feito no site Melhor Câmbio.

Já para aquisição em espécie, o turista precisava desembolsar de R$ 4,46 a R$ 4,49 no início da tarde. À noite, a cotação estava entre R$ 4,44 e R$ 4,47. Para economizar, a recomendação de especialistas é a compra fracionada para reduzir o risco de grandes variações do câmbio.

