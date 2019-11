Chargista que teve arte quebrada por deputado será homenageado por policiais

O artista Carlos Latuff será homenageado em evento de policiais no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (28). O colunista do UOL Chico Alves conta que o II Congresso Nacional dos Policiais Antifascismo pretende mostrar que a obra do chargista não é ofensa à categoria policial.

Latuff é o autor da charge que estampava a placa quebrada por Coronel Tadeu (PSL) na Câmara dos Deputados. O desenho mostrava um jovem negro caído ao chão, algemado, vestido com a bandeira do Brasil. Ao fundo, um homem de farda policial se afasta, brandindo uma arma que teria acabado de ser disparada.

Carlos Latuff

Interpretando a arte como uma ofensa aos policiais, o deputado Coronel Tadeu retirou-a com as próprias mãos e quebrou-a a chutes. A charge ilustrava um texto sobre o genocídio do povo negro, e estava exposta num corredor da Câmara como parte de mostra sobre o Dia da Consciência Negra.

À coluna de Chico Alves, o organizador do evento, delegado Orlando Zaccone, explica que "os policiais antifascismo entendem contém uma crítica ao sistema de segurança operado pelo poder político e jurídico". Zaccone ainda diz que a política de segurança vigente é definida não pelos agentes, que a operam no dia a dia, mas tal poder político-jurídico.

O chargista Latuff foi convidado a compor uma mesa debatedora, tendo a luta antifascista em pauta.

O Congresso Nacional dos Policiais Antifascismo acontece entre quinta e sexta-feira (29), na Associação Brasileira de Imprensa, no Rio.