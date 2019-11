BandNews tem ação especial contra ao câncer

Já engajada na Semana Nacional do Doador de Sangue, a BandNews FM promove nesta quarta-feira uma edição especial do “Atitude BandNews FM” em razão do Dia Nacional do Combate ao Câncer.

A emissora apresentará sua programação direto da Casa das Rosas (avenida Paulista, 37, centro), entre 7h e 18h, com a participação de Eduardo Barão, Carla Bigatto, Ivan Brandão, Gabriela Mayer e Débora Alfano.

Além de acompanhar a programação ao vivo, os ouvintes poderão cortar e doar cabelo, obter orientação de autoexame de mama com profissionais de saúde do Instituto Vencer o Câncer e tendas com ultrassom de próstata pela Lifemen. O público que comparecer ao local ainda poderá fazer exames básicos de saúde, como aferição de pressão, teste de diabetes, orientação nutricional e cálculo de IMC.