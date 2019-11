Preço da carne quase dobra com aumento de exportações para a China

O preço do acém subiu de R$ 13,00 para R$ 20,00, o contrafilé foi de R$ 19,90 para R$ 32,00 e o quilo do filé mignon está saindo por R$ 50,00. Esses são alguns exemplos da alta no preço da carne, indicados por ouvintes da rádio Bandeirantes.

O principal motivo é o aumento das exportações para a China, após a produção de proteína animal no país ser atingida pela peste africana. Para abastecer o mercado interno, os chineses se viram obrigados a recorrer a importações.

Com isso, explica o professor da FGV-RJ Mauro Rochlin, a oferta no Brasil acabou diminuindo, o que provocou essa alta nos preços.

De acordo com o economista, o impacto deve atingir outras proteínas animais, como frango e peixe, que tendem a ser mais procuradas pelo consumidor.