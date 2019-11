O trecho entre a Rua Engenheiro Mesquita Sampaio e a Avenida João Doria da pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, em São Paulo, continua bloqueada até 4h desta quarta-feira para obras da futura estação Morumbi, da Linha 17 do Metrô.

No local, equipes do CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) fazem o desvio do tráfego e a orientação dos motoristas.