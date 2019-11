Ladrões levam € 1 bi de museu na Alemanha

Ladrões realizaram um roubo bilionário na madrugada de ontem no museu Grünes Gewölbe (Cofre Verde), no Palácio Real em Dresden, levando joias barrocas do século 18 ornamentadas com diamantes, rubis, esmeraldas e safiras e consideradas “de valor incalculável” pela diretora do museu, Marion Ackermann.

A imprensa alemã, porém, fez as contas: os artefatos roubados valem em torno de € 1 bilhão (cerca de R$ 4,6 bilhões). De acordo com o jornal Bild, este seria, provavelmente, “o maior roubo de artes desde a Segunda Guerra Mundial”, informou a agência de notícias alemã Deutsche Welle.

Imagens de câmeras de segurança mostraram dois homens invadindo o cofre do palácio barroco por meio de uma janela com grades. Depois, eles quebraram três vitrines e levaram as peças, segundo a agência Reuters.

É possível que o abastecimento de energia elétrica do museu tenha sido sabotado antes da invasão ao local. Segundo a empresa de energia, um incêndio numa caixa de junção provocou uma interrupção no abastecimento elétrico da região.

As luzes das ruas ficaram apagadas no momento do crime, o que prejudicou a iluminação em frente à janela utilizada pelos criminosos para entrar no local. A ligação entre a pane e o roubo ainda está sendo investigada.

Parte do museu, um das mais antigos da Europa, foi destruída durante a 2ª Guerra no bombardeio dos Aliados de 13 de fevereiro de 1945. O local foi reconstruído no pós-guerra. O Exército Vermelho havia apreendido uma parte das obras, levadas à União Soviética, mas elas foram repatriadas em 1958 para Dresden.