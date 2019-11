IPVA: donos de carros placa 7 e 8 com débito no imposto serão notificados

Donos de carros com placas final 7 e 8 que estão com débito de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) no exercício de 2019 e anos anteriores foram notificados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo através do Diário Oficial do Estado desta terça-feira para quitarem seus débitos.

Ao todo foram notificados 447.505 proprietários de São Paulo. Eles também receberão comunicado pelo Correio sobre o valor do imposto devido, multa, juros e orientação para pagamento

O devedor terá 30 dias a partir do recebimento da notificação para quitar o débito ou apresentar defesa, caso contrário terá seu nome inscrito na dívida ativa do Estado de São Paulo.

O pagamento pode ser feito pela internet ou em qualquer agência bancária utilizando apenas o número do Renavan e escolhendo o ano do débito.