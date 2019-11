Dengue já matou 256 e está concentrada em 10 cidades

A Semana de Mobilização contra a dengue em São Paulo será realizada só na semana que vem, mas já começou nas escolas. As unidades estaduais estão desenvolvendo desde segunda-feira atividades teóricas e práticas com os alunos sobre a doença, e que incluem até uma varredura pelas unidades em busca de criadouros do mosquito. Os trabalhos vão até sexta-feira.

Segundo o governo do estado, já foram registrados neste ano 390,6 mil casos de dengue em São Paulo, que provocaram 256 mortes. Houve ainda 72 casos de zika e 280 de chikungunya, sem óbitos de ambas as doenças.

Quase metade dos casos de dengue do estado (43%) está concentrada em 10 cidades: São José do Rio Preto (32.822); Campinas (26.246); Bauru (26.088); Araraquara (23.876); São Paulo (16.617); Ribeirão Preto (13.748); Birigui (7.916); Araçatuba (7.782); Presidente Prudente (7.584) e Guarulhos (6.383).