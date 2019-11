Bruno Covas inicia terceira sessão de quimioterapia para tratar câncer

A terceira sessão de quimioterapia do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), terá início ainda na manhã desta terça-feira (26). Ele foi internado na segunda (25), às 18h, passou por exames de sangue no Hospital Sírio-libanês e foi autorizado para a realização do tratamento.

O terceiro ciclo de quimioterapia terá a duração de 30 horas, assim como os dois primeiros. A previsão de alta dependerá da avaliação da equipe médica após o tratamento, segundo a Secretaria da Comunicação da Prefeitura.

Ainda nesta terça, a agenda oficial do prefeito começará às 11h e ele continuará em exercício, despachando do hospital.

