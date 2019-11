Black Friday 2019: Cinemark oferece sessões a R$ 5 e pipoca em dobro

A Black Friday 2019 está chegando e, com ela, surgem promoções quase indispensáveis. A rede de cinemas Cinemark entrou na onda dos pequenos preços e vai oferecer no próximo fim de semana, de sexta (29) a (1º), sessões a R$ 5.

A promoção valerá para oito filmes: "As Golpistas", "Aventura em Miniatura – Boonie Bears", "Carcereiros – O Filme", "Ford vs Ferrari", "Invasão ao Serviço Secreto", "Midway – Batalha em Alto Mar", "O Reino Gelado: Terra dos Espelhos" e "As Panteras".

É possível adquirir ingressos pelo site, aplicativo Cinemark e na bilheteria a partir das 00h00 de sexta (29).

Além disso, na compra de um combo Mega, com refil de pipoca e bebida grande, o cliente ganha outra pipoca Mega. Ao comprar com o app Mercado Pago na bilheteria ou Snack Bar, você também ganha R$ 15 de desconto em compras acima de R$ 20.