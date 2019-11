Queda de carga de caminhão trava avenida na zona oeste

Uma faixa da avenida Monsenhor Manfredo Leite, que liga as avenidas Professor Francisco Morato e Pirajussara, na zona oeste, está bloqueada na manhã desta segunda-feira (25). Durante a madrugada, um carretel de cabos de energia caiu de um caminhão.

Não há informações sobre vítimas. O trânsito flui pela faixa da esquerda, mas a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) também montou uma faixa reversível no local.

Há trânsito lento na aproximação da ocorrência. A via é uma das que compõem o quarteirão do parque municipal Chácara do Jockey.