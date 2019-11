Previsão do Tempo: temperaturas sobem e umidade cai na terça-feira em SP

O tempo muda em São Paulo a partir da terça-feira (26). As temperaturas voltam a subir, após um final de semana frio; já a umidade desce, sem previsão de chuva para o dia.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, órgão da Prefeitura de São Paulo para monitoramento meteorológico.

Segundo o CGE, a amplitude térmica do dia será alta, variando desde 15ºC durante a manhã até 28ºC, atingidos à tarde. Entre manhã e tarde, o sol aparece, com poucas nuvens no céu.

Já a umidade fica entre 90% – garantindo o tempo nublado em alguns momentos do dia, como noite e madrugada – e 35%, sinalizando um possível retorno do tempo seco.