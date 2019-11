Prefeitura divulga mais de 3 mil vagas de emprego em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta segunda-feira (25) 3.975 vagas de emprego por meio do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. São diversas áreas de trabalho, espalhadas por toda a capital.

O setor de vendas é o com mais vagas de emprego: são 538 oportunidades, com salários variando entre R$ 1 mil e R$ 2 mil para candidatos com ensino médio completo.

Há ainda vagas na área de telemarketing (216), incluindo para pessoas com deficiência, e de demonstrador de mercadorias (80). Ambas exigem ensino médio completo e experiência mínima de seis meses comprovada em carteira. Os salários giram em torno de R$ 1.100 e R$ 1.200, respectivamente.

Também é possível se candidatar a cargos de controlador de entrada e saída (28 vagas) – salário entre R$ 700, para aprendiz, e R$ 1.475 – e motorista de caminhão (21) – salário chega a R$ 2.375. Os requisitos são: ensino médio completo e, para a segunda opção, habilitação na categoria B, D e E.

A região central é a com o maior número de oportunidades, com 540 vagas, seguida pela zona leste (258), oeste (244), sul (106) e norte (90).

É possível consultar mais informações em qualquer uma das 24 unidades do Cate em São Paulo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário apresentar RG, CPF, número do PIS e carteira de trabalho. Acesse a lista completa de endereços por meio deste link.