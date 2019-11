Mulher morre em desabamento de marquise de shopping center no interior de SP

A marquise de um shopping center em Penápolis, no interior de São Paulo, desabou e matou uma jovem de 19 anos. Uma outra mulher de 38 anos ficou ferida e foi encaminhada a um hospital particular.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente teria acontecido por volta das 12h do sábado (23), quando muitas pessoas passavam pelo local. A marquise ficava embaixo dos aparelhos de ar condicionado.

A jovem Quézia Cândido chegou a ser socorrida pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

A PM (Polícia Militar) e o Corpo de Bombeiros estiveram no local e isolaram a área. A perícia ainda deve apontar as causas do acidente.