Loterias arrecadam mais de R$ 12 bilhões de janeiro a setembro

A “fézinha” em alguma das loterias no país já fez os brasileiros gastarem R$ 12,11 bilhões de janeiro a setembro deste ano. O valor é 22,7% maior do que o mesmo período do ano passado, em que foram gastos R$ 9,87 bilhões em apostas.

De acordo com a Secap (Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria), o dinheiro gasto nas loterias da Caixa Econômica Federal se concentra em três modalidades: Mega-Sena, Lotofácil e Quina. O levantamento observou ainda um aumento nos gastos a partir do segundo trimestre de 2019: foram R$ 3,3 bilhões de janeiro a março; R$ 4,76 bilhões de abril a junho e R$ 4,05 bilhões de julho a setembro.

Do total arrecadado, R$ 5,83 bilhões foram destinados a programas do governo, como a seguridade social, o FNSP (Fundo Nacional da Segurança Pública) e o FNC (Fundo Nacional da Cultura). Parte ainda é destinada para investimento no esporte, com estrutura e patrocínios para atletas profissionais.

Do total, 43,35% do dinheiro arrecadado é utilizado para financiar o pagamento dos prêmios brutos das loterias, de responsabilidade federal.