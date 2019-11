Homem guardava 200 kg de maconha no guarda-roupas

Uma denúncia anônima levou policiais a uma imóvel na rua Brilho da Noite, Vila Jacuí, zona Leste de São Paulo. O terreno tinha três casas separadas e na última delas, no fundo do quintal, a polícia encontrou nada menos do que 200 quilos de maconha, divididos em 214 tijolos que estava escondidos no guarda-roupas de uma das residências.

Na casa, morava um homem de 35 anos e uma mulher de 25. Eles mesmos admitiram, assim que a polícia chegou, que escondiam a droga em casa.

Eles foram levados para o 63º Distrito Policial e foram indicados por tráfico de drogas.