Gleisi Hoffmann é reeleita como presidente nacional do PT

Deputada federal pelo Paraná e atual presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann foi reeleita no domingo (24) durante congresso do partido em São Paulo (SP) e seguirá à frente da sigla pelos próximos quatro anos.

Aliada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Gleisi venceu com 558 votos (71,7%) e superou a também deputada federal Margarida Salomão (MG), que obteve 131 votos (16,7%), e o ex-secretário executivo do Foro de São Paulo Valter Pomar, que somou 91 votos (11,6%).

Gleisi está no cargo desde 2017 e era a favorita na disputa. A presidente reeleita representa a CNB (Construindo um Novo Brasil), principal corrente dentro do PT e que também ficou com a maior parte das 90 cadeiras do diretório nacional.

A deputada afirmou que o partido irá privilegiar duas ações: reafirmar a posição do PT como organização popular e combater as políticas neoliberais.

“A situação que passa o Brasil hoje é extremamente complicada, com uma pauta social e econômica trágica e contrária aos interesses do povo. E é contra esses retrocessos que temos que lutar e nos posicionar. É contra a retirada de direitos que temos que ser firmes”, disse.

O congresso foi aberto na sexta-feira, com discurso do ex-presidente Lula, que disse ter sido orientado a evitar a “polarização”, mas ignorou. “Eu quero polarizar. Porque o dia que a gente não polarizar a gente está fora da disputa”. Lula disse, no entanto, que polarização não é sinônimo de “extremismo”.