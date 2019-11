Fuvest 2020: confira o gabarito oficial da primeira fase do vestibular

A primeira fase do vestibular da Fuvest 2020, que seleciona alunos para a USP (Universidade de São Paulo), foi realizada no domingo (24) e reuniu cerca de 119 mil candidatos. O gabarito foi divulgado na manhã desta segunda-feira (25). Clique aqui para conferir o PDF ou veja abaixo:

Divulgação

A abstenção foi de apenas 7,9% (10.202 alunos), menor do que a do ano passado, de 8,1%. A prova (que recebeu 12,1 mil treineiros) abordou temas políticos e sociais da atualidade e as questões consideradas mais difíceis foram as de exatas, segundo os candidatos. Entre outros assuntos, a Fuvest tratou de fake news, terraplanismo e as queimadas na Amazônia.

Na avaliação do professor Fernando da Espiritu Santo, gerente do cursinho Poliedro, a prova foi tradicional, mas teve uma “pegada interdisciplinar”, com matérias misturadas em algumas questões. Pela primeira vez, a prova da Fuvest foi impressa em cores, e não em cadernos em preto e branco.

Veja também:

Avenida Paulista deve ganhar mais um museu em 2022

No dia nacional do doador, saiba como doar sangue

Os convocados para a segunda fase e os locais de provas serão divulgados no dia 9 de dezembro.

A segunda fase é composta de duas provas, uma no dia 5 de janeiro e a outra no dia 6. A primeira contará com dez questões dissertativas de português e uma redação. Já a última terá 12 questões – também dissertativas – sobre duas ou quatro disciplinas específicas, dependendo da carreira escolhida pela aluno.

A lista de primeira chamada será divulgada no dia 24 de janeiro. Ao todo, estão disponíveis 8.317 vagas distribuídas em 182 cursos oferecidos pela USP.