Com câncer, Bruno Covas retorna ao hospital para terceira sessão de quimioterapia

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), retorna na tarde desta segunda-feira (25) ao Hospital Sírio-Libanês para a terceira sessão de quimioterapia contra um câncer no sistema digestivo. A agenda do político tem compromissos na sede da Prefeitura, no Viaduto do Chá, até as 16h.

Bruno Covas tem um tumor entre o estômago e o esôfago, com metástase no fígado e lesões nos gânglios linfáticos. Na semana passada, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), deixou o hospital após 23 dias internado. Após a terceira e última etapa de quimioterapia nesta primeira fase do tratamento, ele passará por novos exames para avaliar a eficácia do tratamento.

