Black Friday: veja dicas para garantir um bom negócio

A Black Friday Brasil completa dez anos. Desde a primeira vez em que foi realizada, em 2010, a data conquistou seu lugar no calendário do país, ao lado de outros dias importantes para as vendas do varejo, como Natal, Mães, Pais e Namorados. No começo, irregularidades foram praticadas por comerciantes que não “entenderam o espírito da coisa”: maquiagem de preços, desconto “pela metade do dobro”, mudança de valor ao finalizar a compra e indisponibilidade de produtos que estavam em oferta.

Em reação ao que já estava começando a ficar conhecido como Black “Fraude”, mecanismos foram criados e prosperaram para impedir essas ações, dando mais legitimidade ao comerciante que participa da data. Passada uma década, o cenário está consolidado, e boas vendas são esperadas este ano: R$ 3,5 bilhões apenas no comércio eletrônico. No meio desse volume de dinheiro há um pouco de tudo, mas é preciso “garimpar”. O Metro ajuda o leitor a enfrentar a maratona de sexta-feira e, quem sabe, sair dela com um bom negócio.

Orientações importantes para a Black Friday

• Faça uma lista dos produtos ou serviços que precisa ou deseja e estipule um limite de gasto, evitando gastar mais do que o previsto. Importante também fazer uma pesquisa de preços por meio de aplicativos e sites de comparação de preços

• Observe o prazo de entrega e informe-se antecipadamente sobre a política de troca da empresa

• Evite clicar em links e ofertas recebidas por e-mail ou redes sociais, fazendo sempre a consulta da página oficial da loja, de preferência digitando o endereço do site

• Os produtos expostos nas vitrines devem apresentar o preço à vista, e, se vendidos a prazo, o total a prazo, as taxas de juros mensal e anual, bem como o valor e número das parcelas

• Salve todos os documentos que demonstrem a oferta e a confirmação do pedido

• Sempre verifique se o preço será alterado no carrinho virtual ou se o valor do frete é muito mais alto que o habitual

• Qualquer produto deve apresentar informações corretas, claras e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, origem, além dos riscos que possam apresentar

• De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em compras feitas fora do estabelecimento, o consumidor tem 7 dias para se arrepender, cancelar a compra, devolver o produto e pedir o dinheiro de volta a partir da entrega do produto

Black Friday em números

• 11h

Horário de pico

• 15%

Crescimento estimado em relação a 2018

• R$ 3,5 bi

Faturamento esperado pelo varejo online neste ano

• 35,7%

Devem fazer compras acima de R$ 500