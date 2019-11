Com homenagem a Boechat, BandNews FM faz campanha de doação de sangue

Para incentivar seus ouvintes, a rádio BandNews FM promove a partir desta segunda-feira (25) mais uma edição de sua Campanha Nacional de Doação de Sangue. No ano passado, a ação ajudou a coletar o suficiente para salvar mais de 31 mil vidas.

Historicamente, o fim de ano tem baixas nos estoques, ao mesmo tempo em que, com as festas de Natal e Ano Novo, cresce o número de acidentes.

Com o Atitude BandNews, os profissionais da emissora saem dos estúdios espalhados pelas capitais brasileiras e vão para as ruas e para os hemocentros. A ação será realizada nas 12 capitais em que a BandNews FM está presente.

Em São Paulo, as atividades serão realizadas até sexta (29), dentro da Semana Nacional do Doador, no posto da Pró-Sangue no Hospital das Clínicas (zona oeste), das 7h às 18h.

Homenagem a Boechat

O Atitude BandNews será especial no Rio de Janeiro. A 10º edição da campanha será a primeira sem Ricardo Boechat, que tanto se engajou nas campanhas anteriores.

O jornalista ganhará homenagem no evento, batizado pelo governo estadual de a “Semana da Saúde Ricardo Boechat”. A coleta de sangue será realizada na Cinelândia, no centro, de onde também será apresentado o noticiário matinal direto da BandNews FM.